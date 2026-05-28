Criminalità a Milano Sala | non strumentalizzare no metal detector nelle stazioni

Il sindaco di Milano ha chiesto di non strumentalizzare i recenti episodi di violenza e ha escluso l’installazione di metal detector nelle stazioni ferroviarie. La sua dichiarazione arriva dopo un episodio di violenza che ha attirato l’attenzione pubblica. Nessuna misura restrittiva come i metal detector è stata proposta o adottata, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale. La posizione del sindaco si concentra sulla necessità di evitare allarmismi e di mantenere un approccio equilibrato.

“Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L’ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13”, famosa gang sudamericana. A dichiararlo è il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate alla stazione di Milano Certosa. Una rissa in dieci contro tre, scoppiata nella serata di martedì 26 maggio, per motivi ancora tutti da chiarire. Un ennesimo episodio di violenza sul quale Beppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a margine di un evento sul Pnrr. “C’è da combattere una criminalità diffusa non solo a Milano, ma nel Paese. Molto spesso chi commette crimini efferati in generale reitera crimini che ha già commesso, cioè ha dato ampi segni prima”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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