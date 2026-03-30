Docente accoltellata Valditara | Metal detector nelle scuole a rischio su richiesta del preside non come misura generalizzata

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola media della provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da un alunno di tredici anni nei corridoi. Il ministro dell’istruzione ha commentato che l’uso dei metal detector nelle scuole può essere adottato solo su richiesta del dirigente scolastico e non come misura standard.

L'accoltellamento di una professoressa da parte di un alunno tredicenne nei corridoi della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Metal detector nelle scuole a rischio: l’ipotesi del ministro ValditaraDopo la tragedia di La Spezia, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha avanzato l’ipotesi di consentire ai presidi di installare metal... Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a "4 di Sera Weekend", in onda su Retequattro, dopo l'accoltellamento di uno studente in una... Contenuti e approfondimenti su Docente accoltellata Temi più discussi: Docente accoltellata a scuola, Valditara: Quando un ragazzo esce di casa con un coltello, con una lama di 10 centimetri, le famiglie dove stanno?; Insegnante accoltellata a scuola: metal detector e riforma voto in condotta, Valditara vuole inasprire le misure?; Prof accoltellata, Valditara: Prossimo passo vietare social a under15; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta. Insegnante accoltellata a scuola: metal detector e riforma voto in condotta, Valditara vuole inasprire le misure?La scuola sta diventando un campo di battaglia? Questo è ciò che viene da pensare oggi, 25 marzo, dopo che una docente di 57 anni è stata accoltellata da uno studente di tredici anni a Trescore Balnea ... tecnicadellascuola.it Insegnante accoltellata, Valditara: Stop ai social agli under 15. Aggressioni ai prof dimezzate, ma le famiglie dove stanno?Un caso di violenza in ambiente scolastico avvenuto oggi sta scuotendo il Paese. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una docente è stata accoltellata da uno studente fuori da scuola. Le con ... tecnicadellascuola.it Il mondo dei social si schiera a favore della docente di Trescore accoltellata da un giovane studente. Siamo certi che la scuola sia sempre esente da responsabilità - facebook.com facebook L’insegnante accoltellata da un 13enne nella #Bergamasca. Emergono i propositi choc del ragazzino che sui social scriveva “Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre”. “Non provo rancore, aiutiamolo”, scrive la docente in una lettera aperta dall’osped x.com