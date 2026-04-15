Resegup porta nelle scuole un progetto educativo sulla sostenibilità

Un progetto educativo sulla sostenibilità è stato introdotto nelle scuole attraverso l'iniziativa Resegup. Oltre alle gare sportive, l’evento si concentra su aspetti culturali, educativi e di responsabilità sociale. Negli ultimi anni, il focus si è ampliato, passando dall’attenzione ambientale a temi più vasti che comprendono anche l’aspetto sociale e culturale. La manifestazione coinvolge diverse edizioni e si rivolge a studenti e istituzioni scolastiche.

Non solo sport e competizione, ma anche cultura, educazione e responsabilità. Nelle ultime edizioni di Resegup il tema della sostenibilità ha assunto un ruolo sempre più centrale, evolvendosi da attenzione ambientale a visione più ampia che coinvolge anche la dimensione sociale e culturale.È in.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Yoga Nilaya porta lo yoga nelle scuole di Lecco: un progetto educativo per il benessere emotivo degli studentiIl progetto nasce da un ascolto attento del territorio e dei bisogni emergenti nel mondo scolastico, come spiega la stessa Valentina: "Sono sempre... Prevenzione aggressioni cane-bambino: un importante progetto educativo entra nelle scuole del PescareseLe aggressioni tra cani e bambini rappresentano un tema sempre più attuale con i più piccoli che rientrano tra le categorie maggiormente a rischio.