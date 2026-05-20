Alimentazione e prevenzione nelle scuole l’Asl Caserta premiata a Marcianise

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Marcianise si è concluso il progetto “Educazione alla Salute nelle Scuole”, promosso dall’Asl Caserta e coordinato dalla referente Benedetta Costanzo. La giornata ha visto un evento dedicato alla promozione di pratiche corrette per l’alimentazione e la prevenzione nelle scuole. Durante l’evento, l’Asl Caserta ha ricevuto un riconoscimento per il lavoro svolto nell’ambito di questo progetto, che ha coinvolto studenti e insegnanti in attività di sensibilizzazione sulla salute.

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Una giornata dedicata alla prevenzione, alla corretta alimentazione e alla promozione della salute ha segnato la fase conclusiva del progetto “Educazione alla Salute nelle Scuole”, promosso dall’Asl Caserta e coordinato dalla referente Benedetta Costanzo.L’iniziativa si è svolta presso l’Istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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