Alimentazione e prevenzione nelle scuole l’Asl Caserta premiata a Marcianise

Nella città di Marcianise si è concluso il progetto “Educazione alla Salute nelle Scuole”, promosso dall’Asl Caserta e coordinato dalla referente Benedetta Costanzo. La giornata ha visto un evento dedicato alla promozione di pratiche corrette per l’alimentazione e la prevenzione nelle scuole. Durante l’evento, l’Asl Caserta ha ricevuto un riconoscimento per il lavoro svolto nell’ambito di questo progetto, che ha coinvolto studenti e insegnanti in attività di sensibilizzazione sulla salute.

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