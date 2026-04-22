Lo smart working coinvolge oggi circa 3,5 milioni di italiani e si è diffuso in modo rapido durante il periodo più acuto della pandemia. Molte persone si sono trovate a dover organizzare gli spazi domestici per lavorare da casa, spesso senza preparazione o indicazioni precise. Per evitare problemi, sono stati condivisi alcuni consigli pratici su come strutturare al meglio gli ambienti e gestire le attività quotidiane.

Qualche consiglio utile su come organizzarsi per lo smart working per evitare brutte sorprese. Lo smart working è entrato nelle case degli italiani quasi all’improvviso, durante la fase più critica della pandemia. Quella che all’inizio era una soluzione temporanea si è trasformata, nel giro di pochi anni, in una modalità stabile e diffusa. Oggi lavorare da remoto fa parte della quotidianità di milioni di persone e ha ridefinito il rapporto tra spazio domestico e attività professionale. La casa, da luogo esclusivamente privato, è diventata un ambiente ibrido in cui convivono esigenze diverse. Scrivanie improvvisate, stanze riconvertite, ritmi quotidiani modificati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Smart working, 3,5 milioni di italiani coinvolti: come organizzare al meglio la casa

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