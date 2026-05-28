Cremona scoppia un incendio in una cascina | muoiono dieci vitelli
A Cremona, un incendio in una cascina ha causato la morte di dieci vitelli. L’incendio si è verificato durante le alte temperature di fine maggio, che negli ultimi giorni hanno provocato diversi incendi nelle cascine della regione, in particolare nelle zone di stoccaggio del fieno. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui danni riportati. Nessuno è rimasto ferito tra gli esseri umani.
Cremona, 28 maggio 2026 – Con l’inizio del gran caldo, sempre più spesso si verificano episodi di incendi nelle cascine lombarde, specie tra le balle di fieno. Quello che è successo a Cumignano sul Naviglio, in provincia di Cremona, dove – presumibilmente innescato da un fenomeno di autocombustione tra le rotoballe ricoverate sotto una barchessa – un incendio devastante si è sviluppato nella notte in una azienda agricola. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto anche la struttura dove si trovavano i vitelli e almeno dieci sono morti. Decisivo, per salvare tutti gli altri capi, l'intervento dei proprietari, che sono riusciti a spostare gli animali in una zona non interessata dal rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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