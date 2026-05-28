Cremona scoppia un incendio in una cascina | muoiono dieci vitelli

Notizia in breve

A Cremona, un incendio in una cascina ha causato la morte di dieci vitelli. L’incendio si è verificato durante le alte temperature di fine maggio, che negli ultimi giorni hanno provocato diversi incendi nelle cascine della regione, in particolare nelle zone di stoccaggio del fieno. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui danni riportati. Nessuno è rimasto ferito tra gli esseri umani.