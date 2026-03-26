Un incendio ha interessato una cascina situata in via Moncenisio a Condove nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo 2026. Le fiamme sono salite alte, accompagnate da un intenso fumo denso e da alcune esplosioni di materiali presenti all’interno della struttura. L’incendio si è verificato all’altezza del ponte sul torrente Gravio, causando interventi dei vigili del fuoco nella zona.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, un incendio è divampato all'interno di una cascina di via Moncenisio (l'ex statale 24) a Condove, all’altezza del ponte sul torrente Gravio. Le fiamme si sono alzate subito molto alte e c'è stata una nube di fumo visibile da distante. All'interno dell'edificio non erano presenti né persone né animali, ma ci sono state alcune esplosioni di materiali plastici, di bombole di gas e di taniche di benzina che, insieme al vento forte, hanno alimentato molto il rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre provenienti dai distaccamenti di Susa, Borgone Susa e Bussoleno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incendio devasta una cascina a Condove: fiamme alte, fumo denso ed esplosioni di materiale all'interno

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