A Crans Montana sono state inaugurate sei case destinate a giovani malati, con l’obiettivo di onorare la memoria di giovani scomparsi. La struttura è stata creata per offrire un supporto dedicato ai giovani affetti da malattie. La decisione di realizzare questo progetto è stata presa da un gruppo di organizzazioni e cittadini, che hanno deciso di trasformare il lutto in un’iniziativa sociale. La struttura mira a mantenere vivo il ricordo dei giovani e a sostenere le famiglie.

? Domande chiave Come può la memoria dei giovani contrastare l'oblio dei malati?. Chi ha deciso di trasformare il lutto in un progetto sociale?. Perché le famiglie hanno scelto proprio questo villaggio per i figli?. Cosa rappresenta il nuovo murales realizzato dall'artista Jerico nella piazza?.? In Breve Villaggio Fondazione Roma accoglie oltre 300 pazienti con Alzheimer e Parkinson.. Cerimonia religiosa officiata dal cardinale Giovanni Battista Re a Porta di Roma.. Murales dell'artista Jerico ritrae i volti dei sei giovani nella piazza principale.. Tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nelle località svizzere di Crans Montana.. Il 28... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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