A teatro uno spettacolo per i giovani milanesi feriti a Capodanno a Crans-Montana
Il 8 giugno al Teatro Menotti di Milano si terrà uno spettacolo dedicato ai giovani milanesi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana. L'evento vedrà la partecipazione di Ippolita Baldini, nota per il suo modo di affrontare temi sociali con ironia. La serata è stata organizzata per raccogliere fondi a sostegno delle persone coinvolte nell'incidente.
Una serata dove la risata si trasforma in speranza. Il prossimo 8 giugno, il palco del Teatro Menotti di Milano ospiterà un evento speciale che unisce l'ironia travolgente di Ippolita Baldini alla solidarietà più concreta. Il ricavato dello spettacolo "Io, Roberta Ippolita Lucia" sarà infatti.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
spettacolo benefico per i 4 ragazzi feriti gravemente crans montanaBuongiorno sono Andrea scermino presidente del consiglio di istituto del liceo virgilio di Milano abbiamo aperto una raccolta fondi per aiutare le...
Svizzera, sindaco di Crans-Montana “evasivo” su strage CapodannoLegale famiglie: “Non risponde alla domanda essenziale sui controlli” Sion (Svizzera), 15 apr.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: A teatro uno spettacolo per i giovani milanesi feriti a Crans-Montana; A teatro uno spettacolo per i giovani milanesi feriti a Capodanno a Crans-Montana; Crans-Montana. Spettacolo Benefico – Ippolita Baldini al Teatro Menotti; Ippolita Baldini a Milano con uno spettacolo benefico per i ragazzi feriti di Crans-Montana (8 Giugno 2026).
A teatro uno spettacolo per i giovani milanesi feriti a Crans-MontanaSarà interamente destinato a sostenere i giovani studenti del Liceo Virgilio rimasti feriti nel drammatico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana il ricavato dello spettacolo Io, ... ansa.it
Crans-Montana. Spettacolo Benefico – Ippolita Baldini al Teatro Menotti(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2026 – Lunedì 8 giugno 2026 al Teatro Menotti (Via Ciro Menotti, 11, 20129 Milano MI) Ippolita Baldini presenta Io, Roberta Ippolita Lucia, uno dei suoi spettac ... mi-lorenteggio.com
Costi sanitari e deroghe, il dramma di Crans-Montana innesca una nuova interpellanza di Piero Marchesi: «Si rischia di creare un precedente pericoloso» facebook