Courier spiega perché vede in Sinner un killer | Arriva alle spalle e sei morto Seppellisce le emozioni

Jim Courier descrive Jannik Sinner come un atleta che agisce alle spalle degli avversari, eliminandoli senza mostrare emozioni. Secondo l’ex tennista, Sinner riesce a mantenere la lucidità sotto pressione e a trasformare le tensioni in punti a suo favore. La sua capacità di non lasciarsi sopraffare dalle emozioni gli permette di affrontare le sfide senza esitazioni. Questa descrizione sottolinea la freddezza e la determinazione del giocatore durante il torneo di Roland Garros.

Jim Courier racconta Jannik Sinner mentre è in corso il Roland Garros con una definizione fortissima: un "killer" sportivo capace di cancellare le emozioni, restare lucido e trasformare la pressione nella sua arma più potente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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