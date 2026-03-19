Sinner spiega perché ha indicato il cuore dopo l'ultimo trionfo | Dovevo dimostrarlo a me stesso

Prima dell'esordio nel torneo di Miami, Jannik Sinner ha parlato del suo recente successo a Indian Wells, spiegando il motivo dietro l'esultanza con il cuore. Ha dichiarato di averla scelta per dimostrare qualcosa a sé stesso dopo la vittoria, sottolineando l'importanza di quel momento personale. Le sue parole hanno evidenziato il legame tra la vittoria e il gesto simbolico che l'ha accompagnato.

Jannik Sinner prima dell'esordio nel torneo di Miami è tornato sul trionfo di Indian Wells spiegando anche il significato della sua esultanza particolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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