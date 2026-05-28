Courier accusa il Roland Garros di aver favorito Sinner | Cambiano le regole per lui È assurdo

Durante il torneo di Roland Garros, un ex tennista ha accusato l'organizzazione di aver modificato le regole per favorire un giocatore specifico. La critica si basa sul fatto che le regole sono state cambiate, apparentemente, per agevolare la sua partita. Inoltre, il confronto con l’arbitro non sembrava riguardare problemi di crampi o altre difficoltà fisiche, lasciando intendere un sospetto di trattamento preferenziale.

Jim Courier all'attacco di Sinner al Roland Garros: "Regole violate per favorirlo". Ma il dialogo con l'arbitro non sembrava incentrato su possibili crampi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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