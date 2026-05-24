Potapova spacca il Roland Garros e si dissocia dalla protesta | Assurdo parlo con voi quanto voglio

Notizia in breve

Anastasia Potapova ha dichiarato di non partecipare alla protesta contro i media al Roland Garros, affermando di poter parlare con chi vuole. La tennista si è dissociata da Sinner e dagli altri top player che avevano deciso di boicottare i media per protestare sulla divisione dei ricavi nei tornei dello Slam. Potapova ha commentato che l’atteggiamento è assurdo e ha ribadito il suo diritto di parlare con i giornalisti.