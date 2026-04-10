Nel secondo semestre del 2025, le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1 per cento, superando l'inflazione. La notizia arriva in un momento di attenzione sul potere d'acquisto dei lavoratori, con i salari che continuano a recuperare terreno rispetto alle variazioni dei prezzi. Un report della Cisl evidenzia questa tendenza, che rappresenta un dato rilevante nel panorama economico e lavorativo dell'anno in corso.

Gli stipendi battono l’inflazione. Il secondo semestre 2025 conferma il recupero delle retribuzioni contrattuali, che aumentano del 3,1%. Mentre l’inflazione (Ipca) si attesta all’1,7%, e cala di quasi 10 mesi l’attesa per i rinnovi, che scende da 27,9 a 18,9 mesi. È quanto emerge da l terzo Report Cisl sulla Contrattazione Collettiva Nazionale, basato su d ati Istat, Ocpi e Inps: è stato diffuso dal Dipartimento Contrattazione della Confederazione di Via Po, e non dal centro studi di FdI. I dati son o in linea con quanto ribadito dalla premier Meloni in Parlamento. Pertanto, il secondo semestre 2025 conferma il recupero retributivo già avviato nel 2023. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stipendi aumentati del 3,1 per cento nel 2025. Arriva una sonora sberla alla Schlein dal report Cisl

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Gli unici stipendi che ha aumentato sono quelli dei ministri, dei sottosegretari e di Brunetta. Vergogna! - facebook.com facebook