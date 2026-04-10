Stipendi aumentati del 3,1 per cento nel 2025 Arriva una sonora sberla alla Schlein dal report Cisl
Nel secondo semestre del 2025, le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1 per cento, superando l'inflazione. La notizia arriva in un momento di attenzione sul potere d'acquisto dei lavoratori, con i salari che continuano a recuperare terreno rispetto alle variazioni dei prezzi. Un report della Cisl evidenzia questa tendenza, che rappresenta un dato rilevante nel panorama economico e lavorativo dell'anno in corso.
Gli stipendi battono l’inflazione. Il secondo semestre 2025 conferma il recupero delle retribuzioni contrattuali, che aumentano del 3,1%. Mentre l’inflazione (Ipca) si attesta all’1,7%, e cala di quasi 10 mesi l’attesa per i rinnovi, che scende da 27,9 a 18,9 mesi. È quanto emerge da l terzo Report Cisl sulla Contrattazione Collettiva Nazionale, basato su d ati Istat, Ocpi e Inps: è stato diffuso dal Dipartimento Contrattazione della Confederazione di Via Po, e non dal centro studi di FdI. I dati son o in linea con quanto ribadito dalla premier Meloni in Parlamento. Pertanto, il secondo semestre 2025 conferma il recupero retributivo già avviato nel 2023. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Gli unici stipendi che ha aumentato sono quelli dei ministri, dei sottosegretari e di Brunetta. Vergogna! - facebook.com facebook