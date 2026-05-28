Costruzioni nelle aree agricole Alessandrini M5s attacca la maggioranza | La destra apre le campagne al cemento
La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha criticato la decisione del Consiglio regionale dell’Abruzzo di approvare un regolamento che consente interventi edilizi nelle aree agricole. Alessandrini ha accusato la maggioranza di favorire la costruzione di edifici e infrastrutture in zone rurali, ritenendo che questa scelta favorisca uno sviluppo edilizio intenso nelle campagne. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela del territorio e sull’utilizzo delle aree agricole.
Duro attacco della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini contro il regolamento relativo agli interventi edilizi nelle aree agricole approvato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo.“Con l’approvazione del regolamento per le costruzioni in aree agricole, la maggioranza di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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