Costone di contrada Poggio a Favara arrivano i fondi per la messa in sicurezza | La città attendeva risposte da anni

Notizia in breve

È stato approvato un finanziamento per il consolidamento del costone di contrada Poggio a Favara. L’intervento mira a rafforzare le aree edificate e a ridurre il rischio di frane e smottamenti. La somma ricevuta permette di avviare i lavori di messa in sicurezza, intervento che la comunità attendeva da anni. Nei prossimi mesi saranno avviate le procedure per l’esecuzione degli interventi.