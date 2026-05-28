Costone di contrada Poggio a Favara arrivano i fondi per la messa in sicurezza | La città attendeva risposte da anni
È stato approvato un finanziamento per il consolidamento del costone di contrada Poggio a Favara. L’intervento mira a rafforzare le aree edificate e a ridurre il rischio di frane e smottamenti. La somma ricevuta permette di avviare i lavori di messa in sicurezza, intervento che la comunità attendeva da anni. Nei prossimi mesi saranno avviate le procedure per l’esecuzione degli interventi.
Arriva il finanziamento per il consolidamento del costone di contrada Poggio a Favara, intervento destinato alla protezione delle aree edificate e alla riduzione del rischio idrogeologico nella zona.Ad esultare per il risultato sono i consiglieri comunali Miriam Mignemi, Gerlando Nobile e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
"Messa in sicurezza di via Leopardi, arrivano i fondi: presto i lavori"Sono stati stanziati i fondi per mettere in sicurezza via Leopardi e i lavori inizieranno a breve.
Marina di Camerota, costone instabile: proseguono gli interventi di messa in sicurezzaA Marina di Camerota, lungo la SP 562 del Mingardo, sono in corso interventi di messa in sicurezza sul costone roccioso che sovrasta la strada.
Costone di contrada Poggio a Favara, arrivano i fondi per la messa in sicurezza: La città attendeva risposte da anniArriva il finanziamento per il consolidamento del costone di contrada Poggio a Favara, intervento destinato alla protezione delle aree edificate e alla riduzione del rischio idrogeologico nella zona. agrigentonotizie.it
Favara ottiene il finanziamento per il consolidamento del costone di contrada PoggioUn risultato importante per la sicurezza del territorio e per la tutela dei cittadini di Favara. Così i consiglieri comunali Miriam Mignemi, Gerlando Nobile e Alessandro Pitruzzella commentano il ... grandangoloagrigento.it