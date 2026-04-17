Marina di Camerota costone instabile | proseguono gli interventi di messa in sicurezza

A Marina di Camerota, lungo la SP 562 del Mingardo, sono in corso interventi di messa in sicurezza sul costone roccioso che sovrasta la strada. Le operazioni sono state avviate alcuni giorni fa e continuano senza interruzioni. La zona è interessata da lavori di consolidamento e miglioramento della stabilità della parete rocciosa, che rappresenta un potenziale rischio per la circolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono senza sosta gli interventi lungo la SP 562 del Mingardo, a Marina di Camerota, dove da giorni sono in corso operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la carreggiata. Nella giornata di oggi, in particolare, il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico per consentire il disgaggio di grossi massi in condizioni di equilibrio precario. Durante le attività, i rocciatori specializzati hanno provveduto a far distaccare manualmente blocchi di notevoli dimensioni, alcuni dei quali in bilico da tempo sul versante. In uno degli interventi, è bastata una spinta per provocare il distacco di un masso di diverse tonnellate, che è precipitato fino a raggiungere la sede stradale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marina di Camerota, costone instabile: proseguono gli interventi di messa in sicurezza Notizie correlate Messa in sicurezza a Camerota: operai in azione sulla SP 562 del MingardoContinuano gli interventi lungo la SP 562 del Mingardo, a Marina di Camerota, per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la... Dissesto idrogeologico: al via gli interventi di messa in sicurezza a Piano Stoppa, MisilmeriLa Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, coordinata dal presidente Renato Schifani, ha completato l’iter di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Messa in sicurezza a Camerota: operai in azione sulla SP 562 del Mingardo; Massi instabili sulla strada del Mingardo a Marina di Camerota: strada chiusa per la messa in sicurezza; Emergenza Mingardo: massi instabili giù dal costone. Chiusa la SP 562 per la messa in sicurezza; Camerota, strada del Mingardo: proseguono interventi di messa in sicurezza della SP562. Emergenza Mingardo: massi instabili giù dal costone. Chiusa la SP 562 per la messa in sicurezzaOperazioni di somma urgenza sulla SP 562 a Marina di Camerota: rimosse tonnellate di rocce pericolanti. Prosegue l'installazione delle reti paramassi per ripristinare la viabilità in sicurezza ... infocilento.it Camerota da record: 9 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone roccioso del Mingardo e della sottostante stradaDopo il finanziamento di oltre 5 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone roccioso del Mingardo, tra Marina di Camerota e Palinuro, il Comune di Camerota ha ricevuto un altro importante ... ilmattino.it Massi instabili sulla strada del Mingardo a Marina di Camerota: strada chiusa per la messa in sicurezza #grossimassi #MarinadiCamerota #stradamingardo - facebook.com facebook