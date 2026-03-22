Messa in sicurezza di via Leopardi arrivano i fondi | presto i lavori

Sono stati stanziati i fondi per mettere in sicurezza via Leopardi e i lavori inizieranno a breve. Da tempo, le autorità lavorano per ottenere un finanziamento che permetta di realizzare un progetto di risanamento definitivo del pendio. L’intervento mira a migliorare la stabilità della zona e prevenire eventuali rischi futuri. I dettagli sulle tempistiche e le modalità di intervento verranno comunicati prossimamente.

"Da tempo stiamo lavorando per avere una linea di finanziamento che consenta di sviluppare un progetto di risanamento definitivo del pendio. Finalmente siamo alle fasi conclusive e contiamo di iniziare i lavori fra pochi mesi". Così il sindaco David Grillini annuncia la svolta per la messa in sicurezza di via Leopardi e del versante che affaccia sul Rio Bagno. L’intervento mira a risolvere le criticità idrogeologiche causate dall’azione erosiva del torrente e dalle infiltrazioni d’acqua, fenomeni che nel tempo hanno generato instabilità e deformazioni pericolose per la tenuta della strada sovrastante. Il progetto ha un costo complessivo di 175mila euro, comprese le spese di progettazione sostenute dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Messa in sicurezza di via Leopardi, arrivano i fondi: presto i lavori" Articoli correlati Leggi anche: Fondi regionali per la tutela dell’incolumità pubblica: via libera ai lavori di messa in sicurezza a Giovi Leggi anche: Sicurezza stradale, sbloccati i fondi per la messa in sicurezza della SP 115 Foggia - Troia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Messa in sicurezza di via Leopardi... Temi più discussi: Avviso Mim per riapertura termini: messa a norma antincendio e messa in sicurezza scuole; 700 mila euro per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana; Lavori pubblici, 500 mila euro per la messa in sicurezza dei versanti a rischio idrogeologico; Castanea, completata la prima tranche dei lavori di messa in sicurezza della Sp 50. Messa in sicurezza e memoria. Taglio del nastro per il sentieroDomenica 29 marzo l’inaugurazione ad Appignano ... msn.com Messa in sicurezza la piattaforma a rischio affondamento nel porto di TarantoSi sono concluse senza conseguenze ambientali le operazioni di messa in sicurezza del pontone Greenbarge 4, unità battente bandiera norvegese che nelle scorse ore aveva rischiato di affondare nel po ... rainews.it Le poesiole di Monica Messa - facebook.com facebook Dove l’ha messa #MilanTorino #Pavlovic #DAZN x.com