Il Comune ha annunciato che entro 30 giorni, come richiesto dal Tar, consegnerà agli abitanti i documenti relativi al Summer Festival. La decisione arriva dopo una sentenza che ha accolto un ricorso, e l’amministrazione ha precisato che la richiesta dei residenti era di carattere generale. Il procedimento amministrativo riguardante l’evento si è concluso con questa comunicazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli atti o sui motivi del ricorso.

"Nulla da nascondere, entro i 30 giorni stabiliti dal Tar, forniremo gli atti ai residenti". Il Comune, per bocca del direttore generale Sandro Mazzatorta, interviene dopo la pronuncia dei giudici del tribunale amministrativo regionale sull’affaire mosso da un nutrito numero di residenti di piazza Ariostea (e zone limitrofe) circa la loro richiesta di accesso agli atti sui concerti del Summer Festival. Quel "silenzio-rigetto" del Comune sull’istanza, avevano scritto i giudici della prima sezione (presidente Carpentieri, consiglieri Falferi e Nasini) è "illegittimo". Il motivo subito spiegato: "Non vi sono ragioni ostative alla prevalenza della trasparenza e dell’accessibilità ai documenti amministrativi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summer Festival, dopo il Tar. Il Comune: "Ora gli atti ai residenti. Ma quella richiesta era generica"

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