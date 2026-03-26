Dimensionamento scolastico il Tar sospende i decreti del commissario | Fondate le preoccupazioni del Comune

Il Tar dell'Umbria ha deciso di sospendere temporaneamente l'applicazione dei decreti del commissario relativi al dimensionamento scolastico, limitatamente alle misure riguardanti il comune di Città di Castello. La decisione riguarda i decreti numeri 60 e 62, entrambi datati 2026. La sospensione si è resa necessaria dopo aver riscontrato preoccupazioni espresse dal Comune interessato.

Accolto il ricorso di Città di Castello contro i provvedimenti impugnati. Il Tribunale amministrativo riconosce il rischio di un danno grave e irreparabile. Udienza di merito fissata per il 12 maggio Il Tar dell'Umbria ha sospeso l'efficacia dei decreti commissariali n. 60 e n. 62 del 2026 limitatamente alle misure riguardanti il comune di Città di Castello e il dimensionamento scolastico. Ad annunciarlo sono il sindaco Luca Secondi e l'assessore alle politiche scolastiche Letizia Guerri, che esprimono "profonda soddisfazione" per la decisione del Tribunale amministrativo. L'ordinanza numero 32 accoglie l'istanza cautelare presentata dall'Ente, che lo scorso 10 marzo aveva notificato e depositato il ricorso per tramite dell'avvocato Francesco A. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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