costa accordo con nextalia per il consolidamento del gruppo

Nextalia Investment Management ha firmato un accordo con il Gruppo Costa per il consolidamento del gruppo stesso. L'intesa prevede un rafforzamento della presenza di Nextalia all’interno delle attività del gruppo, anche attraverso investimenti e strategie condivise. L'accordo mira a consolidare la posizione del gruppo nel settore, con un focus sulla crescita e sull’espansione futura. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti.

Nextalia Investment Management sarà sempre più protagonista nel futuro del Gruppo Costa edutainment. Nextalia, per conto del fondo Nextalia Private Equity, e Costa Edutainment Spa hanno annunciato il perfezionamento della partnership per supportare la crescita di Costa e consolidare i risultati nel settore di riferimento. Costa Edutainment è stata fondata nel 1997 per la gestione dell’ Acquario di Genova. Oggi è il principale operatore nel mercato dell’edutainment in Italia con 12 strutture gestite di cui 3 acquari, 3 parchi acquatici e 6 tra parchi a tema, experience museum e villaggi e un tour operator di proprietà. Tra questi anche Italia in miniatura, Aquafan, Oltremare e l’Acquario di Cattolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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