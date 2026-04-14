Un rappresentante di Forza Italia ha dichiarato che il nuovo incarico di Enrico Costa sarà quello di migliorare le performance del gruppo, dopo aver concluso un proprio mandato. Ha aggiunto di aver portato a termine il suo lavoro con soddisfazione, ritenendo che il ruolo di Costa rappresenti un passo naturale nel processo di crescita del gruppo politico. La comunicazione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica.

“Il compito di Enrico Costa sarà migliorare le grandi performance ottenute dal gruppo. È finito il mio impegno, che non può essere eterno, e quindi ben venga Costa. Una persona solida, con grandi capacità ed esperienza: ha fatto il ministro, il viceministro. La vita va avanti, ho tante cose da fare e tanti impegni. Ho svolto questo lavoro con grande soddisfazione”. Così Paolo Barelli, il capogruppo uscente di Forza Italia, intercettato da LaPresse all’uscita da Montecitorio, dove si è tenuta l’assembla forzista. E su un possibile ruolo in qualche ministero si smarca: “Non so nulla e non ho chiesto nulla. Non ho nessuna propensione né necessità di trovare un’altra occupazione”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, Barelli: "Costa dovrà migliorare le performance del gruppo. Ho svolto questo lavoro con soddisfazione"

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