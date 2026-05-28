Così portiamo la cultura nei quartieri più isolati | a Boccaleone il festival S-Centràti con Tino Tracanna
A Boccaleone si è svolto il festival “S-Centràti: musica e storie nei quartieri”, promosso dal musicista Tino Tracanna. L’evento ha portato musica e narrazione nei quartieri più isolati della città, coinvolgendo comunità locali. La manifestazione ha previsto esibizioni e incontri con artisti, con l’obiettivo di portare la cultura nelle zone meno accessibili. La partecipazione è stata aperta a residenti e pubblico interessato, senza scopi commerciali.
Bergamo. Dietro la nascita e l’evoluzione di “S-Centràti: musica e storie nei quartieri” c’è la visione del musicista Tino Tracanna. In veste di direttore artistico, Tracanna ha voluto scommettere su un’idea precisa: utilizzare la grande musica per instaurare nuove relazioni sociali là dove il tessuto urbano rischia di sfilacciarsi. L’occasione per fare il punto sul progetto coincide con un momento attesissimo: il secondo appuntamento della rassegna che domani porterà l’energia del festival nel quartiere di Boccaleone. Una scelta strategica contro l’isolamento. Tracanna tiene a precisare che la selezione delle tappe non è stata affatto casuale, ma dettata dal desiderio di rispondere a bisogni concreti del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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