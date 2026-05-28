Così portiamo la cultura nei quartieri più isolati | a Boccaleone il festival S-Centràti con Tino Tracanna

Notizia in breve

A Boccaleone si è svolto il festival “S-Centràti: musica e storie nei quartieri”, promosso dal musicista Tino Tracanna. L’evento ha portato musica e narrazione nei quartieri più isolati della città, coinvolgendo comunità locali. La manifestazione ha previsto esibizioni e incontri con artisti, con l’obiettivo di portare la cultura nelle zone meno accessibili. La partecipazione è stata aperta a residenti e pubblico interessato, senza scopi commerciali.