Tino Tracanna ha appena pubblicato una nuova stagione musicale, caratterizzata da sonorità dirompenti e freschissime. Le sue note derapanti si distinguono per originalità, evidenziando un percorso che si inserisce nella scena della grande musica afroamericana senza ricorrere a influenze troppo ovvie. Il suo stile si fa notare per la capacità di rinnovare un panorama musicale ormai consolidato.

Dirompente, freschissimo. Note derapanti che lucidano, al meglio, una stagione febbrile della grande musica afroamericana senza essere meramente derivative. Ce le (e se le) regala Tino Tracanna per i suoi settant’anni, recuperando clamorose registrazioni in ottetto (e sono tutti sul pezzo) che mettono in conto il Mingus più turbinoso, quello delle radici blues e Tijuana Moods, l’Eric Dolphy affabulante, le volute bluesy a mezza strada tra Liberation Music Orchestra e Ellington, la ripresa della strepitosa The Train and the River di Jimmy Giuffre. Chapeau. Sono nate due nuove newsletter. La prima: ricevi in anteprima a mezzanotte la copertina della nuova edizione del manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tino Tracanna, una stagione febbrile

Articoli correlati

Leggi anche: Scommesse online, crescita febbrile. Cento, buttati nel gioco 108 milioni. E Comacchio sembra Las Vegas

Leggi anche: In ricordo di Tino Santangelo

Approfondimenti e contenuti su Tino Tracanna

Temi più discussi: Jazz psichedelico e visioni digitali: il duo Mito accende Spoon Note; La grande musica del Maestro. Omaggio a Ennio Morricone; Eventi a Daste da oggi al 21 marzo: arte, musica e intrattenimento.

All’IndispArte concerto di Tino Tracanna con i Double CutDopo il sold-out di inizio febbraio, con due concerti nella stessa sera, i musicisti di Double Cut tornano con rinnovata energia sul palco del ristorante culturale IndispArte a Bergamo, per presentare ... bergamonews.it

Tino Tracanna Quartet: Un'oraAssenza ed Essenza il brano che apre l'ultimo lavoro di Tino Tracanna, sparge intorno a sé un senso di calma e di tranquillità, di armonia delle cose e dei sentimenti, percorsa però da piccole ... allaboutjazz.com

Musica Maestri! Prossimo appuntamento domenica 15 marzo, Sala Puccini ore 18 In scena Tino Tracanna sax, Federico Calcagno clarinetto, Giacomo Papetti contrabbasso e chitarra bassa, Francesco D’Auria batteria, Andrea Vigani musica elettronica, c - facebook.com facebook