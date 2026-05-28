Dopo l’avviso di conclusione delle indagini notificato ad Andrea Sempio, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi torna a far discutere. Nelle carte depositate dalla Procura di Pavia emergono nuovi passaggi che, secondo gli investigatori, raccontano timori, cautele e comportamenti messi in campo per evitare di finire ascoltati. Il focus, nelle ultime ore, si sarebbe spostato anche sui familiari del giovane: non risultano indagati e hanno sempre difeso il figlio, ma alcune conversazioni e iniziative sarebbero state comunque intercettate nell’ambito degli approfondimenti disposti dagli inquirenti. Famiglia sotto la lente, pur senza indagini a carico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così non sentono”. Garlasco, nelle carte le mosse dei Sempio per schivare le intercettazioni

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“Così non sentono”. Garlasco, le manovre dei Sempio per eludere le intercettazioniLe indagini sulla morte di Chiara Poggi continuano con nuovi dettagli emersi dai documenti depositati dalla Procura di Pavia.

Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite: la Procura svela le carte. Cosa è successo oggiOggi a Sempio sono state rese note nuove intercettazioni che si aggiungono ad altri elementi già raccolti nel corso delle indagini.

Temi più discussi: Garlasco in Tv, la preoccupazione di Sempio alla vigilia della nuova indagine. Panicucci: Forse teme di essere arrestato; Garlasco, Giuseppe Sempio padre di Andrea difende il figlio al Tg1: Non ha ucciso Chiara Poggi, era con me; Garlasco in Tv, la 'leggenda' sui capelli nel lavandino e la loro sparizione. Infante sbotta: Una continua minaccia, non è più accettabile; Garlasco, Carmelo Abbate contro Andrea Sempio sui magistrati corrotti: Forse non merita Cataliotti.

Si sentono così forti che il loro assistito non lo mandano a parlare con chi indaga #ore14sera #garlasco x.com

Perché ci interessa così tanto il delitto di GarlascoNon è solo morbosità. Siamo Alberto Stasi, siamo Andrea Sempio, abbiamo conosciuto, magari amato, tante ragazze come Chiara Poggi. E il mondo in piccolo di Garlasco è il teatro cosmico della ricerca d ... ilfoglio.it

Garlasco in Tv, il perito smonta i soliloqui di Sempio. Cataliotti sbotta: Dialoghi in auto non sono confessione. E manca una periziaNella puntata di Dentro la Notizia di lunedì 18 maggi 2026 è stato dedicato uno spazio al caso Garlasco, il perito ha smontato i soliloqui in auto di Sempio ... libero.it