Oggi a Sempio sono state rese note nuove intercettazioni che si aggiungono ad altri elementi già raccolti nel corso delle indagini. La Procura ha reso pubblici alcuni passaggi inediti, che, assieme alle prove già note, contribuiscono a delineare il quadro della vicenda giudiziaria in corso. La diffusione di questi nuovi dettagli si inserisce nel contesto di un procedimento che prosegue con l’analisi di tutte le evidenze disponibili.

Intercettazioni inedite, che si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi. È questa la novità del faccia a faccia tra Sempio e i pm di Pavia, andato in scena oggi in procura e durato tre ore e mezza. Andrea, indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere come annunciato nei giorni scorsi dai suoi avvocati. Questo è uno degli ultimi step prima della chiusura delle indagini, a cui segue di norma la richiesta di rinvio a giudizio. Sempio era alla guida dell'auto che ha lasciato la procura con i suoi avvocati. Le intercettazioni contestate Sarebbero state contestate anche delle intercettazioni....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite: la Procura svela le carte. Cosa è successo oggi

Esclusiva Garlasco: Intercettazioni Audio Inedite tra Rita Preda e l'avv. Tizzoni

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