Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi riprende. La famiglia Sempio ha adottato cautele per evitare intercettazioni, come evidenziato negli atti. Le misure sono state segnalate nelle carte processuali. La procura ha continuato a raccogliere prove e testimonianze, mentre l’indagato si trova in attesa di eventuali sviluppi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle strategie di tutela adottate.

Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione. Nei documenti depositati dalla Procura di Pavia vengono riportati passaggi che, per gli investigatori, delineano un clima di allerta e una serie di accorgimenti adottati per ridurre il rischio di intercettazioni. In base a quanto emerge dagli atti, l’attenzione si estenderebbe anche ad alcuni comportamenti dei familiari del giovane. Pur non risultando formalmente indagati, i parenti avrebbero avuto conversazioni finite nelle attività di ascolto disposte nell’ambito degli approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Così non sentono”: Garlasco, negli atti le cautele della famiglia Sempio per evitare le intercettazioni

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Garlasco Discovery: Le Indagini sulla Famiglia Poggi e la SIT di Marco

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Si sentono così forti che il loro assistito non lo mandano a parlare con chi indaga #ore14sera #garlasco x.com

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