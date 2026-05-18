La difesa di Andrea Sempio ha presentato una serie di argomentazioni per contestare le accuse mosse dalla Procura di Pavia nell’ambito del procedimento riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. In particolare, i legali sostengono che l’impronta 33 trovata sul luogo del delitto non appartenga al loro assistito e hanno messo in discussione la trascrizione delle intercettazioni, ritenendola inaccurata e parziale. La discussione si concentra quindi sulla validità delle prove finora raccolte nel procedimento.

La difesa di Andrea Sempio, l’uomo accusato dalla Procura di Pavia di essere l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi, contesta le ricostruzioni dell’accusa, smentisce che l’impronta 33 sul luogo del delitto sia del suo assistito e smonta, a modo suo, anche le famose intercettazioni e i soliloqui. L’impronta 33. Per i legali di Sempio, la prova regina, la famosa impronta 33, non sarebbe “nemmeno sua. Presto saprete”, ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti. Se così fosse rimarrebbe esclusivamente il suo Dna sotto le unghia di Chiara. E mancherebbe un elemento probante rilevante a favore dell’accusa. Leggi anche Caso Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio e i bigliettini alla ex fidanzata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, la difesa di Sempio contesta le accuse della Procura: “L’impronta 33 non è sua, le intercettazioni trascritte male”

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Caso Garlasco, la difesa di Sempio sfida la Procura - 1mattina News 13/05/2026

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