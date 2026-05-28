Così il Psoe organizzò un complotto per screditare i giudici sgraditi

Da laverita.info 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) è stato coinvolto in un presunto complotto per screditare giudici considerati sgraditi. Secondo le accuse, una rete affiliata al partito avrebbe finanziato con grandi somme di denaro un'operazione volta a destabilizzare processi giudiziari che riguardano il partito o il governo. Nei guai anche un ex presidente del governo, ora accusato di traffico di influenze e riciclaggio di denaro.

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Una rete del Psoe avrebbe finanziato con «ingenti somme di denaro» un complotto, per destabilizzare procedimenti giudiziari che coinvolgono il partito o il governo spagnolo. Volevano «eliminare i nemici», del premier Pedro Sánchez e del suo cerchio magico. Per questo, ieri agenti dell’Unità operativa centrale (Uco) della Guardia civil sono entrati nella sede federale del Psoe, in via Ferraz a Madrid. Non è stata una vera perquisizione, ma hanno chiesto e ottenuto documentazione. Si tratta dell’ennesima, stavolta pesantissima, indagine sulle malefatte socialiste. I reati ipotizzati, nei confronti di diversi personaggi di spicco del Partido... 🔗 Leggi su Laverita.info

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