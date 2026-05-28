Il Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) è stato coinvolto in un presunto complotto per screditare giudici considerati sgraditi. Secondo le accuse, una rete affiliata al partito avrebbe finanziato con grandi somme di denaro un'operazione volta a destabilizzare processi giudiziari che riguardano il partito o il governo. Nei guai anche un ex presidente del governo, ora accusato di traffico di influenze e riciclaggio di denaro.

Una rete del Psoe avrebbe finanziato con «ingenti somme di denaro» un complotto, per destabilizzare procedimenti giudiziari che coinvolgono il partito o il governo spagnolo. Volevano «eliminare i nemici», del premier Pedro Sánchez e del suo cerchio magico. Per questo, ieri agenti dell’Unità operativa centrale (Uco) della Guardia civil sono entrati nella sede federale del Psoe, in via Ferraz a Madrid. Non è stata una vera perquisizione, ma hanno chiesto e ottenuto documentazione. Si tratta dell’ennesima, stavolta pesantissima, indagine sulle malefatte socialiste. I reati ipotizzati, nei confronti di diversi personaggi di spicco del Partido... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Così il Psoe organizzò un complotto per screditare i giudici “sgraditi”»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I favori, le tangenti, il complotto contro i giudici: così le inchieste inguaiano Pedro Sánchez in SpagnaIn Spagna, sono emerse inchieste che collegano favori, tangenti e un presunto complotto contro i giudici.

Spagna, chi c’è dietro l’inchiesta sul presunto “complotto” per destabilizzare i processi che riguardano il Psoe e il governo SanchezLe autorità spagnole hanno effettuato nuove perquisizioni e richiesto documenti in un’indagine che coinvolge il Partito Socialista e il governo.

Cardarelli, più spazi e letti: Così il pronto soccorso è moderno e organizzatoOspedale Cardarelli, si rafforza l’offerta di cure in pronto soccorso: apre i battenti una nuova unità inserita nell’area di Medicina di Emergenza ed Urgenza (Meu) che potrà ospitare fino a 17 ... ilmattino.it

Cardarelli, più spazi e letti: Così il pronto soccorso è moderno e organizzatoLa consegna dei reparti appena ristrutturati completano il processo di riqualificazione del Pronto soccorso del Cardarelli - unità diretta da Filomena Licciardi - e dell’Utic e di altre aree del ... ilmattino.it