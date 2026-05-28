L’indice del mercato immobiliare misura le variazioni dei prezzi delle case nel tempo. I fondi immobiliari sono strumenti di investimento che raccolgono capitale per acquistare e gestire proprietà immobiliari, distribuendo i profitti agli investitori. In Italia, la casa rappresenta una delle forme di investimento più diffuse, considerata sicura, specialmente durante periodi di incertezza economica o inflazione.

Per gli italiani, la casa è considerata da sempre una delle forme di investimento più sicure, soprattutto nei periodi di forte incertezza economica o di inflazione. Negli ultimi anni, però, accanto all’acquisto tradizionale di immobili si sono diffusi strumenti finanziari che permettono di investire nel settore senza acquistare necessariamente una casa. Tra questi ci sono i fondi immobiliari grazie ai quali si può partecipare all’andamento del mercato del mattone mediante l’acquisto di quote di investimento. Per capire meglio come funziona questo settore è importante conoscere anche gli indicatori che vengono utilizzati per monitorarlo come l’ indice del mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cos’è l’indice del mercato immobiliare e che cosa sono i fondi immobiliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MERCATO IMMOBILIARE 2026: COSA STA PER CAMBIARE

Notizie e thread social correlati

Perché sei milioni di case in Italia sono vuote. “Che cos’è l’Imi e come mai è centrale nel mercato immobiliare”In Italia, si stima che circa sei milioni di case risultino vuote, secondo una stima del presidente del Centro studi Fiaip.

Perché in Italia sei milioni di case sono vuote. “Che cos’è l’Imi e perché è importante nel mercato immobiliare”In Italia, si stima che ci siano circa sei milioni di case vuote, secondo il presidente del Centro studi Fiaip.

Temi più discussi: Trading sugli Indici & Strategie [Guida operativa 2026]; Il Dow compie 130 anni: da 40 a 50.000 punti attraversando ogni crisi ma perdendo rilevanza; Perché gli indici di Borsa salgono sempre (spiegato semplice); Edificio di riferimento: cos’è, come si calcola e cosa cambia con i requisiti minimi 2025.

Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati, con @gualtiero_lugli: Attacchi Usa-Iran, torna la tensione sui mercati Accelera al rialzo il petrolio Fed, attesa per l'indice PCE statunitense Salesforce batte le attese, ma guidance s x.com

L'indice S&P500 è la prova più grande e concreta che il mercato è effettivamente efficiente? reddit

Cos'è l'indice di liquidità, il parametro che blocca il mercato dei clubOgni anno, ogni estate, in ogni sessione di mercato, si sente parlare di indice di liquidità. Un parametro che se non rispettato rischia di bloccare il mercato in entrata, come sta succedendo in ... calciomercato.com

Cos’è l’indice Nasdaq e come funzionaIl Nasdaq è una borsa valori globale elettronica basata negli Stati Uniti. Oltre a essere una delle più grandi e importanti al mondo, vanta un primato non da poco: è stata la prima borsa al mondo ... affaritaliani.it