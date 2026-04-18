In Italia, si stima che ci siano circa sei milioni di case vuote, secondo il presidente del Centro studi Fiaip. Questa cifra deriva da calcoli eseguiti dopo alcune sottrazioni sui dati disponibili. La questione dell’emergenza abitativa viene spesso collegata alla presenza di queste abitazioni disabitate. Recenti analisi si concentrano sulla natura di queste case e sul ruolo di strumenti come l’Imi nel mercato immobiliare.

Roma, 18 aprile 2026 - Emergenza abitativa: quante sono davvero le case vuote in Italia? “Sei milioni, fatte le opportune sottrazioni”, è il calcolo di Leonardo Piccoli, presidente del Centro studi Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali). Facendo i conti. “Le unità immobiliari censite in Italia sono poco meno di 35,6 milioni; 26,2 milioni di nuclei familiari accendono la luce in casa. Facendo la differenza, abbiamo quasi 9,4 milioni di alloggi non occupati da residenti. A questo numero impressionante vanno tolte le seconde case turistiche, quelle inagibili, i contratti a uso foresteria. Alla fine il dato incredibile è che oggi dobbiamo parlare di sei milioni di case potenzialmente occupabili, pronte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché in Italia sei milioni di case sono vuote. “Che cos’è l’Imi e perché è importante nel mercato immobiliare”

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