Perché sei milioni di case in Italia sono vuote Che cos’è l’Imi e come mai è centrale nel mercato immobiliare

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, si stima che circa sei milioni di case risultino vuote, secondo una stima del presidente del Centro studi Fiaip. La questione riguarda un numero considerevole di immobili inutilizzati, ma non tutti sono disponibili per l’affitto o la vendita. La presenza di queste abitazioni influisce sul mercato immobiliare e sulla disponibilità di alloggi. Per approfondire il ruolo dell’IMI e il suo rapporto con il mercato, si analizza il contesto delle case inattive nel Paese.

Roma, 18 aprile 2026 - Emergenza abitativa: quante sono davvero le case vuote in Italia? “Sei milioni, fatte le opportune sottrazioni”, è il calcolo di Leonardo Piccoli, presidente del Centro studi Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali). Facendo i conti. “Le unità immobiliari censite in Italia sono poco meno di 35,6 milioni; 26,2 milioni di nuclei familiari accendono la luce in casa. Facendo la differenza, abbiamo quasi 9,4 milioni di alloggi non occupati da residenti. A questo numero impressionante vanno tolte le seconde case turistiche, quelle inagibili, i contratti a uso foresteria. Alla fine il dato incredibile è che oggi dobbiamo parlare di sei milioni di case potenzialmente occupabili, pronte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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