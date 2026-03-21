Truffe agli anziani il telefono è lo strumento più usato dai ladri

Martedì si è svolto un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani, con particolare attenzione all’uso del telefono come strumento più frequentemente impiegato dai ladri. Durante l’evento, sono stati illustrati i metodi più comuni adottati dai truffatori e forniti consigli pratici per riconoscere e fronteggiare queste situazioni. L’obiettivo è sensibilizzare gli anziani sui rischi e migliorare la loro tutela.

La prevenzione delle truffe agli anziani al centro di un partecipato incontro informativo. Martedì 17 marzo, presso la biblioteca comunale di Masi Torello, si è svolto un appuntamento formativo presieduto dal maresciallo capo Ciro Longobardi, comandante della stazione dei Carabinieri di Voghiera, che ha illustrato con chiarezza le principali tecniche utilizzate dai truffatori. Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i metodi più diffusi, che oggi non si limitano più al tradizionale porta a porta, ma sfruttano sempre più frequentemente il telefono e strumenti digitali. Il focus è stato dedicato alle truffe telefoniche, considerate tra le più insidiose perché fanno leva su paura e urgenza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffe agli anziani, il telefono è lo strumento più usato dai ladri Articoli correlati Tra ladri acrobati e truffe agli anziani, Rete Sos Libera traccia il bilancio: escalation di furti a gennaioIl report mensile di Rete Sos Libera traccia un quadro preoccupante: dai ladri "acrobati" alle truffe ai danni degli anziani, gennaio è stato un mese... Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per proteggersi dai raggiriTra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026 si sono verificati nuovi casi di truffe agli anziani. Truffe agli anziani, è record: ecco come difendersi Una raccolta di contenuti su Truffe agli Temi più discussi: Campagna contro le truffe agli anziani - Al Teatro Garau lo spettacolo ''Sconfiggere i ladri di speranze''; Incontro di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani; Truffe agli anziani, il telefono è lo strumento più usato dai ladri; San Bartolomeo al Mare, 'Truffe agli anziani: come difendersi?' I consigli del neo Comandante dei Carabinieri di Diano Marina, Davide Battaglio. Truffe agli anziani, tentativi a raffica con la tecnica del finto carabiniereROVIGO - Nuovo allarme truffe agli anziani nel capoluogo e nelle frazioni. Mercoledì mattina sono arrivate numerose segnalazioni alle forze dell’ordine, in particolare da Boara ... ilgazzettino.it Truffe agli anziani, due arresti a Nicosia: recuperati 14mila euro in contanti e oroLa Polizia di Stato ha fermato due uomini originari della provincia di Catania, sorpresi in flagranza di reato mentre tentavano di fuggire dopo aver derubato un ... telenicosia.it Bellunese, Cadore, Cortina d'Ampezzo | Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini: “Consigli pratici per difendersi” facebook Campagna contro le truffe agli #anziani - Al Teatro Garau lo spettacolo ''Sconfiggere i ladri di speranze'' x.com