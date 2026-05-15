A Segrate arrivano le Fiat Topolino in car sharing | come funziona il nuovo servizio

A Segrate è stato avviato un nuovo servizio di car sharing con le Fiat Topolino, promosso dall’amministrazione comunale che collabora con la società Pikyrent. Il servizio si basa su postazioni di noleggio e mira a favorire la mobilità sostenibile nella zona. Le vetture vengono messe a disposizione degli utenti tramite un sistema di prenotazione e utilizzo presso le stazioni designate. La fase iniziale del progetto coinvolge diverse postazioni distribuite sul territorio comunale.

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