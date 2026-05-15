A Segrate arrivano le Fiat Topolino in car sharing | come funziona il nuovo servizio
A Segrate è stato avviato un nuovo servizio di car sharing con le Fiat Topolino, promosso dall’amministrazione comunale che collabora con la società Pikyrent. Il servizio si basa su postazioni di noleggio e mira a favorire la mobilità sostenibile nella zona. Le vetture vengono messe a disposizione degli utenti tramite un sistema di prenotazione e utilizzo presso le stazioni designate. La fase iniziale del progetto coinvolge diverse postazioni distribuite sul territorio comunale.
A Segrate arrivano le Fiat Topolino in sharing. Il Comune dell'hinterland milanese punta alla mobilità sostenibile e attiva un servizio di car sharing station based con la società Pikyrent. L'iniziativa nasce nell'ambito di una sperimentazione promossa dal Comune. Il progetto prevede. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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