Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Non così vicino mette in scena una storia dolceamara guidata da Tom Hanks sotto la regia di Marc Forster. Otto è un uomo burbero e solitario, chiuso nel dolore dopo una perdita che ha svuotato la sua quotidianità, finché l’arrivo di una nuova vicina rompe le sue abitudini e apre spiragli inattesi di umanità. Il film alterna malinconia e ironia, costruendo un racconto sulla possibilità di ricominciare anche quando tutto sembra fermo. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) Primavera, diretto da Damiano Michieletto e interpretato da Tecla Insolia e Michele Riondino, è una delle opere più premiate ai David di Donatello 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 28 Maggio 2026 - Non così vicino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cerchi una serie tv da guardare stasera Te ne consiglio 8!

Notizie e thread social correlati

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 7 Maggio 2026 - ScordatoStasera, giovedì 7 maggio 2026, su Sky Cinema e NOW sono in programma diverse proposte per gli appassionati di film.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 14 Maggio 2026 - RomanticheStasera su Sky Cinema andrà in onda una selezione di film romantici, con diverse pellicole previste in programmazione.

Temi più discussi: Guida tv 27 maggio, cosa vedere stasera: programmi in chiaro e su Sky; Stasera in tv (23 maggio), Pooh 60 su Canale 5 sfida Dalla strada al palco di Carlo Conti e le Qualifiche F1; Da Jack Ryan a The Boroughs, i nuovi film e serie tv da vedere questa settimana; Arriva The Boroughs, la nuova serie prodotta dai fratelli Duffer: cosa sappiamo.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 27 Maggio 2026 - Una notte da dottore x.com

Se dovesse esserci un film o una trilogia di film di No Man's Sky nel lontano futuro, di cosa vorresti che parlasse? reddit

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 28 Maggio 2026 - Non così vicinoGuida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Non così vicino mette in scena una ... digital-news.it

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 26 Maggio 2026 - The ContractGuida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Scopri il palinsesto ... digital-news.it