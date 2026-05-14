Stasera su Sky Cinema andrà in onda una selezione di film romantici, con diverse pellicole previste in programmazione. La guida fornisce dettagli sulla programmazione completa, indicando orari e titoli, suddivisi per canale. La serata include vari titoli disponibili su Sky Cinema e sulla piattaforma NOW, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di film dedicati al genere romantico.

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Romantiche racconta la Roma contemporanea attraverso quattro donne molto diverse tra loro, ognuna alle prese con fragilità, ambizioni e desideri che si intrecciano in un mosaico generazionale. Scritto, diretto e interpretato da Pilar Fogliati, il film costruisce un racconto corale fresco e dinamico, dove ironia e quotidianità si mescolano con naturalezza. Accanto a lei un cast ricco che include Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo ed Edoardo Purgatori, mentre Levante firma la colonna sonora e compare anche in un cameo, dando al progetto un’identità ancora più riconoscibile.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 14 Maggio 2026 - Romantiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 7 Maggio 2026 - ScordatoSerata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 23 Aprile 2026 - BoleroSerata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici.

Temi più discussi: 21 film da vedere in streaming a maggio, da Le cose non dette a Sentimental Value. FOTO; Guida Tv, cosa guardare stasera 4 maggio 2026 in chiaro e su Sky; Guida tv mercoledì 13 maggio 2026, cosa vedere stasera in tv; Jerry Calà, stasera in TV il suo cult indimenticabile: un film (da spalla) diventato leggendario.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 13 Maggio 2026 - La rapina perfetta x.com

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 13 Maggio 2026 - La rapina perfettaGuida TV Sky Cinema e NOW: da La rapina perfetta a Mickey 17, passando per Bullitt e Dragon Trainer, tutti i film in onda stasera... » Scopri il palinsesto ... digital-news.it

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 12 Maggio 2026 - PrimaveraDa Primavera a The Running Man, da Jarhead a Jerry Maguire: la guida completa ai film in onda stasera su Sky Cinema e NOW Su Sky... » Scopri il palinsesto ... digital-news.it