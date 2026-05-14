Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 14 Maggio 2026 - Romantiche

Da digital-news.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Sky Cinema andrà in onda una selezione di film romantici, con diverse pellicole previste in programmazione. La guida fornisce dettagli sulla programmazione completa, indicando orari e titoli, suddivisi per canale. La serata include vari titoli disponibili su Sky Cinema e sulla piattaforma NOW, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di film dedicati al genere romantico.

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Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Romantiche racconta la Roma contemporanea attraverso quattro donne molto diverse tra loro, ognuna alle prese con fragilità, ambizioni e desideri che si intrecciano in un mosaico generazionale. Scritto, diretto e interpretato da Pilar Fogliati, il film costruisce un racconto corale fresco e dinamico, dove ironia e quotidianità si mescolano con naturalezza. Accanto a lei un cast ricco che include Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo ed Edoardo Purgatori, mentre Levante firma la colonna sonora e compare anche in un cameo, dando al progetto un’identità ancora più riconoscibile.🔗 Leggi su Digital-news.it

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