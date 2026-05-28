Cosa sono le Case della comunità | incontro con il direttore del Distretto sanitario Francesco Sintoni

Venerdì sera alle 21 si terrà un incontro pubblico presso il centro di aggregazione di quartiere Barisano, a Forlì, in via Trentola 104. Il tema sarà le Case della comunità e sarà presente il direttore del Distretto sanitario. L'evento è aperto a chi desidera conoscere le caratteristiche e le funzioni di queste strutture. Non sono previsti interventi di altre figure o rappresentanti, e l'incontro sarà finalizzato a fornire informazioni sul progetto.

E’ in programma venerdì sera alle 21 al centro di aggregazione di quartiere Barisano, in via Trentola 104 a Forlì, un incontro pubblico sul tema “Casa della Comunità. I nuovi servizi socio sanitari territoriali: il ruolo della Casa della Comunità di Forlì”. Nel parlerà Francesco Sintoni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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London 2007 Cold Case Solved- Arrest Shocks Community | Here is what happened To Andrew Gosden

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