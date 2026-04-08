Sono realtà le Case della comunità nel sud pontino e il primo Ospedale di comunità

Oggi nel territorio del sud pontino sono state inaugurate le nuove Case della comunità e il primo Ospedale di comunità. La direttrice generale della Asl di Latina ha commentato che si tratta di un cambiamento nel modello di assistenza sanitaria, puntando su strutture più vicine ai cittadini. L’evento rappresenta un passaggio rilevante per la rete sanitaria locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi e l’accesso alle cure.

“Rilasciamo ai cittadini un nuovo modello di sanità; oggi non stiamo inaugurando solo delle nuove strutture ma un nuovo paradigma della sanità”: queste le parole della direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli in quella che è stata una giornata importante per il territorio del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

“Rivoluzione sanitaria” nel sud pontino: inaugurate le case della comunità a Gaeta e FormiaRoma, 8 aprile 2026 – Nuovi presidi, più servizi e un rafforzamento della sanità di prossimità.

Rivoluzione o "scatole vuote". Cosa sono le case della comunità e come cambiano la sanità a RomaMilioni di euro dal Pnrr, decine di inaugurazioni e una promessa: rivoluzionare la sanità territoriale e ridurre la pressione sui pronto soccorso.

Temi più discussi: Le case museo delle Marche aprono le porte. Fermo assente, resta il sogno per Dondero e Lussu; La casa della serie Hannah Montana a Malibu apre le sue porte ai fan; Aperte al pubblico le case di 39 personaggi illustri in Toscana il 18 e 19 aprile; Case della Memoria, il prossimo week end aperti tre siti a Cremona e provincia.

Lombardia. Il Pd attacca: Numeri su Case della Comunità impietosi. La Regione: Dati difformi dalla realtàI Dem: Su 216 strutture previste dalla Regione Lombardia, solo 8 hanno i requisiti obbligatori previsti per legge. Siamo al fatto che il 96% delle Case di comunità o non esiste o non garantisce tutti ... quotidianosanita.it

Perugia, le idee per le Case della partecipazionePERUGIA - La sfida è renderle realtà «già per questa estate». Al massimo «entro la fine del 2026». Quel che è certo è che in undici mesi, forse anche meno, Perugia avrà le nuove Case della ... ilmessaggero.it

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Oggi abbiamo inaugurato tre nuove Case della Comunità: a Genzano, ad Ariccia e a Ciampino. Strutture pubbliche, aperte a tutti, che uniscono i servizi sanitari a quelli sociali. Lavoriamo ogni giorno e su tutto il territorio per una #sanità sempre più vicina ai citt x.com