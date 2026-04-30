Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni dall' 1 al 3 maggio

Nel veneziano, dall'1 al 3 maggio 2026, sono in programma numerosi eventi tra concerti, esposizioni di fumetti, mostre di fiori, mercatini e sagre. La città e i suoi dintorni si riempiranno di iniziative dedicate a diverse passioni, offrendo occasioni di svago e scoperta per residenti e visitatori. Questa serie di appuntamenti si svolge in vari luoghi della zona, coinvolgendo diverse realtà locali e organizzatori.

Concerti, fumetti, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dall'1 al 3 maggio 2026. Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.Eventi topVenezia Comics a Forte Marghera, il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Dove andare nel 2026 I nostri consigli di viaggio mese per mese Notizie correlate Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni, dal 1 al 3 maggioConcerti, comix, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dal 1 al 3 maggio 2026, impossibile... Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprile; Cosa fare il weekend del 25 aprile in Valle d’Aosta. Le mostre in Italia da non perdere questa primavera 2026Da Milano a Gibellina, passando per Colle di Val d’Elsa,Torino, Bolzano, Roma e Napoli: la stagione dei fiori porta il calendario espositivo più denso dell'anno. Gli appuntamenti con l'arte da segnare ... quotidiano.net Non sai ancora cosa fare questo weekend Il grande cinema ti aspetta da Salerno al Cilento! Che tu voglia emozionarti con il biopic su Michael Jackson o scoprire le nuove peripezie de "Il Diavolo Veste Prada 2", abbiamo la guida perfetta per te. Clicca il - facebook.com facebook Cosa fare a Milano oggi 29 aprile: Giorgio Panariello al TAM e Gianni Bismark ai Magazzini Generali milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com