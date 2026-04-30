Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni dall' 1 al 3 maggio

Da veneziatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel veneziano, dall'1 al 3 maggio 2026, sono in programma numerosi eventi tra concerti, esposizioni di fumetti, mostre di fiori, mercatini e sagre. La città e i suoi dintorni si riempiranno di iniziative dedicate a diverse passioni, offrendo occasioni di svago e scoperta per residenti e visitatori. Questa serie di appuntamenti si svolge in vari luoghi della zona, coinvolgendo diverse realtà locali e organizzatori.

Concerti, fumetti, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dall'1 al 3 maggio 2026. Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.Eventi topVenezia Comics a Forte Marghera, il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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