Jannik Sinner stava per chiudere il match contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno di Roland Garros 2026, con un punteggio di 6-3, 6-2, 5-1. Improvvisamente, l’italiano ha accusato un malessere e ha parlato di sentirsi disidratato. Durante il recupero, Cerundolo ha vinto 16 punti consecutivi, riaprendo la partita e portando il punteggio a sorpresa.

6-3 6-2 5-1. Jannik Sinner stava dominando in lungo e in largo il match di secondo turno al Roland Garros 2026 contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, poi però qualcosa è cambiato e l’argentino è tornato incredibilmente in partita vincendo addirittura 16 punti consecutivi. Un improvviso malessere ha messo in ginocchio il numero uno al mondo, apparso tutt’a un tratto affaticato e colpito da un principio di crampi. La situazione è peggiorata velocemente dall’ottavo game del set in poi, quando Sinner ha iniziato ad abbreviare in maniera anomala gli scambi non vincendo più un punto e scuotendosi entrambe le cosce al cambio campo sul 5-4. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo a Sinner: malessere quando sembrava finita. “Mi sento disidratato”

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