Durante un incontro recente, Jannik Sinner ha vinto contro Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Tuttavia, nelle ore precedenti, si sono diffuse preoccupazioni riguardo al suo stato di salute in campo. Flavia Pennetta ha espresso dubbi sull’evento, ricordando situazioni simili vissute in passato. La partita si è conclusa senza problemi evidenti, ma l’episodio ha sollevato domande sul benessere del giocatore durante il match.

Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev per 6-2 5-7 6-4. E ora è acqua passato. Eppure quanto accaduto solo qualche ora prima ha destato parecchia preoccupazione. Il campione azzurro ha iniziato a mostrare evidenti problemi fisici, culminati in un conato di vomito a bordo campo, proprio davanti al suo team. Sinner appariva visibilmente provato, barcollante, con difficoltà a muoversi e a spingere sulle gambe. "A mio parere - commenta Flavia Pennetta -, sembrava che Jannik stesse avendo una crisi d’ansia, come se non riuscisse più a respirare. Però è riuscito a calmarsi. Era già successo per la prima volta agli Australian Open del 2025 e allora non sapeva bene come gestire la situazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner e il malessere in campo, il sospetto di Flavia Pennetta: "Era già successo, cosa mi è sembrato"

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