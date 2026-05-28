Corvino vuole riposarsi | lascia per ora il ruolo di responsabile dell' area tecnica del Lecce

Notizia in breve

Pantaleo Corvino ha annunciato di voler lasciare temporaneamente il ruolo di responsabile dell’area tecnica del Lecce. La decisione arriva dopo che la squadra ha ottenuto la quarta salvezza consecutiva in Serie A e dopo la fine della stagione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani futuri o motivazioni specifiche. La società non ha ancora comunicato se ci saranno cambiamenti nelle figure di vertice o se Corvino tornerà in futuro.