Corvino vuole riposarsi | lascia per ora il ruolo di responsabile dell' area tecnica del Lecce

Da lecceprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pantaleo Corvino ha annunciato di voler lasciare temporaneamente il ruolo di responsabile dell’area tecnica del Lecce. La decisione arriva dopo che la squadra ha ottenuto la quarta salvezza consecutiva in Serie A e dopo la fine della stagione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani futuri o motivazioni specifiche. La società non ha ancora comunicato se ci saranno cambiamenti nelle figure di vertice o se Corvino tornerà in futuro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LECCE – Dopo la conquista della quarta e storica salvezza di fila del Lecce nel massimo campionato e il rompete le righe della stagione agonistica si pensava già al prossimo colpo di mercato del magnate giallorosso, Pantaleo Corvino. Tra nuovi talenti da far approdare in maglia giallorossa e plus. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pantaleo Corvino lascia il Lecce: non sarà più responsabile dell'area tecnica, ha chiesto una pausa

Corvino saluta il Lecce: termina il suo ciclo da responsabile dell’Area TecnicaPantaleo Corvino ha lasciato il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica del Lecce.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web