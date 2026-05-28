Pantaleo Corvino ha lasciato il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica del Lecce. La sua collaborazione con il club termina dopo un periodo di servizio come dirigente. La società non ha comunicato ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri del dirigente. La decisione segna la fine di un ciclo iniziato diversi anni fa. Corvino ha avuto un ruolo chiave nelle operazioni di mercato del club durante il suo incarico.

Lecce, finisce il capitolo in giallorosso di Pantaleo Corvino: lo storico dirigente lascia la guida dell’Area Tecnica del club. Lecce e Pantaleo Corvino stanno per salutarsi. Un ultimo ballo, poi il sipario calerà su una delle pagine più importanti della storia recente giallorossa. Il responsabile dell’area tecnica ha infatti maturato la decisione di fare un passo indietro e lasciare il club, spinto non da tensioni interne o divergenze di mercato, ma da una necessità profondamente personale: fermarsi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Una scelta umana prima che professionale. Alla base dell’addio non ci sono fratture con la società, bensì il bisogno di staccare la spina dopo anni vissuti ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Corvino saluta il Lecce: termina il suo ciclo da responsabile dell’Area Tecnica

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Conferenza stampa dell'Area Tecnica

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