Il 2 giugno si celebra l’ottantesimo anniversario del primo voto femminile in Italia, avvenuto durante la Festa della Repubblica. È la prima volta che le donne hanno potuto esercitare il diritto di voto nel Paese. La data segna un passaggio storico nel percorso di parità. La legge che ha consentito alle donne di votare è stata approvata circa due anni prima, nel 1945. La data viene ricordata come un momento fondamentale per il suffragio femminile.

Martedì prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà anche l’ottantesimo anniversario della prima volta in cui le donne in Italia hanno potuto votare. OffiCine-Ied lo celebra con un corto, presentato ieri e visibile martedì su www.offi-cine.com e Ied.it, intitolato “Facciamo rumore”. Scritto da Elena Beatrice e diretto da Daniele Lince, con la direzione artistica di Silvio Soldini, e interpretato da Ida Marinelli, Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi, il film immagina una Milano (si spera) distopica in cui una ventenne scopre che un referendum potrebbe abolire il diritto di voto alle donne.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corto per gli 80 anni del voto alle italiane (che non è scontato)

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'Facciamo rumore' è il corto di OffiCine-Ied sugli 80 anni del voto delle donne in Italia. Il progetto #FacciamoRumore, realizzato da giovani studenti di cinema con la direzione artistica di Silvio Soldini, sarà visibile dal #2giugno goldenbackstage.com/2026/05/fa x.com

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