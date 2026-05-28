Corso Trieste a Caserta potrebbe trasformarsi in una zona vivace come la Rambla, ma al momento mancano parcheggi e servizi essenziali. La proposta di riqualificazione prevede un cambiamento importante, anche se senza infrastrutture adeguate il progetto rischia di restare solo sulla carta. La strada centrale della città resta senza soluzioni per i residenti e i visitatori, rendendo difficile immaginare un vero rilancio.

“Corso Trieste potrebbe diventare la Rambla di Caserta, ma senza parcheggi e servizi non esiste alcuna idea credibile di rilancio del centro città”. È questo il duro affondo lanciato da Paolo Falco, segretario cittadino di Forza Italia, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caserta, il mistero del DNA e l’Apocalisse: nuovo libro a Corso TriesteA Caserta è stato presentato un nuovo libro che affronta temi come il mistero del DNA e scenari apocalittici.

Curling, l’Italia deve uscire dall’adolescenza e diventare matura. “Il nuovo corso” è l’opportunità per diventare una nazione di riferimentoIl 2026 segna un cambiamento importante nel mondo del curling italiano, con l’obiettivo di superare le difficoltà accumulate e crescere come presenza...

Argomenti più discussi: Consiglio Territoriale dell’Immigrazione presso la Prefettura di Trieste; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - mappa; Operazione 30 e lode: 106 indagati a Trieste per le patenti facili; Se salta Suez, il Mediterraneo rischia di diventare un lago.

Come un anno fa, saltano le luci al PalaRubini nel corso di gara-3 di Trieste-Brescia x.com

Corso Trieste può diventare la Rambla di CasertaIl segretario di Forza Italia Falco: Corso Trieste può diventare la Rambla di Caserta, ma servono servizi, navette e una vera visione di città ... casertanews.it