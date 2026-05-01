Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL il corso di perfezionamento dell’Università Link per la scuola del futuro

È stato avviato un nuovo corso di perfezionamento dedicato alla metodologia CLIL, promosso dall’Università Link. Il percorso formativo si rivolge agli insegnanti interessati ad approfondire le tecniche di insegnamento in lingua straniera attraverso approcci integrati. La durata del corso comprende diverse sessioni teoriche e pratiche, con l’obiettivo di migliorare le competenze didattiche e favorire l’adozione di metodi innovativi nelle scuole. La partecipazione è aperta a docenti di vari ordini e gradi scolastici.