Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL il corso di perfezionamento dell’Università Link per la scuola del futuro
È stato avviato un nuovo corso di perfezionamento dedicato alla metodologia CLIL, promosso dall’Università Link. Il percorso formativo si rivolge agli insegnanti interessati ad approfondire le tecniche di insegnamento in lingua straniera attraverso approcci integrati. La durata del corso comprende diverse sessioni teoriche e pratiche, con l’obiettivo di migliorare le competenze didattiche e favorire l’adozione di metodi innovativi nelle scuole. La partecipazione è aperta a docenti di vari ordini e gradi scolastici.
Il corso di perfezionamento “Didattica dell’insegnamento con la metodologia CLIL” presso l’Università Link è un percorso pensato per chi desidera aggiornare il proprio profilo professionale e rispondere alle nuove esigenze della scuola italiana, oltre che avere il riconoscimento di ulteriore punteggio in graduatoria. Che cos’è CLIL Il CLIL, Content and Language Integrated Learning, è una. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
La formazione sul CLIL al centro della didattica innovativa con l’Università Link. Master online da 60 cfu e 1 punto in GPSIl Master CLIL Il Master Universitario di I livello “Nuova didattica per le lingue: multimodale, flipped learning e CLIL” è un percorso formativo...
Università Link: corso biennale su didattica integrata e inclusione. Online 120cfu e 5 punti per la mobilità dei docenti di ruoloL’Università degli Studi Link presenta il nuovo corso di perfezionamento biennale “Metodologie didattiche integrate e buone pratiche nella scuola...
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Didattica dell'insegnamento con la metodologia CLIL, il corso di perfezionamento dell'Università Link per la scuola del futuro; Benevento| Al via 'AI Mode - Progettazione didattica', l'iniziativa sperimentale per ripensare l’insegnamento-apprendimento.
Classe di concorso A19: insegnare filosofia e storia con il master dell’Università LinkLa classe di concorso A19 riguarda l’insegnamento di Filosofia e Storia nella scuola secondaria di secondo grado. Insegnare le materie della classe A19 significa non solo trasmettere contenuti, ma ... orizzontescuola.it
Classe di concorso A21: come insegnare geografia negli istituti secondari di 2° grado con l’università LINKPer accedere alla classe di concorso A21 Geografia negli Istituti Secondari di II grado, il Ministero richiede il possesso di determinati esami e CFU conseguibili tramite appositi percorsi formativi ... tecnicadellascuola.it
TFA Sostegno XI ciclo, Partono le Procedure: Oltre 30mila Posti Disponibili e Indicazioni per le Università Link al primo commento - facebook.com facebook
Rettore dell'Università Link, Carlo Alberto Giusti, premiato a New York dalla Niaf. x.com