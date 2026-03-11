L’Università Link amplia l’offerta formativa per la formazione dei docenti Nuove sedi per i percorsi del Mondo Scuola
L’Università degli Studi Link ha annunciato l’apertura di nuove sedi in diverse regioni italiane, ampliando così la propria offerta per la formazione dei docenti. Questi spazi sono destinati ai corsi dell’area scuola, che si rivolgono a chi intende aggiornarsi o specializzarsi nel settore educativo. La scelta di ampliare la presenza sul territorio riflette l’intenzione di rendere più accessibili i percorsi formativi.
L’Università degli Studi Link conferma la propria presenza sul territorio nazionale con nuove sedi dedicate ai percorsi formativi dell’area scuola. Un’opportunità per docenti, aspiranti insegnanti e laureati che intendono completare la propria preparazione, acquisire punteggio in graduatoria o conseguire l’abilitazione all’insegnamento. Le attività formative dell’ateneo sono oggi disponibili in numerose città italiane, facilitando la partecipazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
