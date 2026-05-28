corruzione a vigevano sentiti i testi del pm

Ieri in tribunale a Pavia sono stati ascoltati i testi del pubblico ministero nel processo per presunta corruzione a Vigevano nel 2022. I testimoni hanno fornito dichiarazioni sulle accuse e sui fatti contestati. La sessione si è concentrata sulle testimonianze relative alle azioni sospette e alle eventuali responsabilità. La prossima udienza è prevista per continuare l’esame delle prove.

Testimoni del pubblico ministero ieri in tribunale a Pavia, nell’ambito del processo per la presunta corruzione a Vigevano nel 2022. Accusati a vario titolo di reati che vanno dalla corruzione all’istigazione alla corruzione e falso Andrea Ceffa (nella foto), ex sindaco di Vigevano, l’ex consigliera comunale di maggioranza Roberta Giacometti, l’ex europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, Alessandro Gabbi e Matteo Ciceri, ex dirigenti di Asm Vigevano e l’imprenditore Alberto Righini, già presidente provinciale dell’Ance, associazione dei costruttori edili. Inizialmente c’erano altri due indagati, per i quali la sentenza è già arrivata in fase di indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Vigevano, corruzione: slitta a ottobre la sentenza su Ceffa, Ciocca e Righini

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