Omicidio Ciociola processo ai titoli di coda | terminato l' ascolto dei testi attesa la requisitoria del pm

Si avvicina alla conclusione il processo che vede imputato un uomo di 47 anni, residente in provincia di Foggia, accusato dell’omicidio di un agricoltore di 59 anni avvenuto nel marzo 2022 in una località nei pressi di Zapponeta. Dopo aver ascoltato gli ultimi testi della difesa, si attende ora la requisitoria del pubblico ministero, che chiuderà le fasi di testimonianza e arringhe.

Con l'ascolto degli ultimi testi della difesa, è giunto alle battute finali il processo a carico di Giuseppe Rendina, 47enne di Trinitapoli accusato dell’omicidio di Giuseppe Ciociola, agricoltore 59enne, ucciso nel marzo 2022, in località ‘Alma Dannata’, in agro di Zapponeta.Esaurito l'ascolto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: L’allenatore lascerà Pesaro. La Vis e Stellone ai titoli di coda. Pronta la risoluzione del contratto

WWE: The Vision già ai titoli di coda?Quando The Vision si è formata a Raw l’anno scorso, l’intento era quello di rafforzare la carriera di Seth Rollins come heel e creare una nuova...