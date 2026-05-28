Corriere dello Sport – Un Nubel per Spalletti | Juve a caccia del portiere

Notizia in breve

La Juventus sta cercando un nuovo portiere, con Alisson che sembra essere diventato un’opzione meno percorribile. Le trattative si sono fatte più complesse e la società sta valutando alternative diverse. La strategia si sta modificando, anche se il nome di un portiere con esperienza internazionale rimane in cima alla lista. La scelta definitiva non è ancora stata annunciata, e le discussioni tra le parti continuano.