Corriere dello Sport – Un Nubel per Spalletti | Juve a caccia del portiere
La Juventus sta cercando un nuovo portiere, con Alisson che sembra essere diventato un’opzione meno percorribile. Le trattative si sono fatte più complesse e la società sta valutando alternative diverse. La strategia si sta modificando, anche se il nome di un portiere con esperienza internazionale rimane in cima alla lista. La scelta definitiva non è ancora stata annunciata, e le discussioni tra le parti continuano.
2026-05-28 09:35:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Alisson in salita e la caccia al portiere della Juve prende strade diverse, forse per tornare, più avanti, all’obiettivo di partenza. Il Liverpool non molla il brasiliano promesso a Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma. La dirigenza bianconera avrebbe chiesto il prestito di Giorgi Mamardashvili, il futuro numero uno dei Reds, georgiano già entrato in concorrenza con Alisson durante la stagione appena conclusa. Sempre più dura la convivenza ad Anfield Road. Sono due top: non mi dai uno, allora ti chiedo l’altro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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